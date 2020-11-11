«Локомотив-Кубань» уступил «Виртусу» в баскетбольном Еврокубке

Короткая ссылка
Краснодарский «Локомотив-Кубань» потерпел поражение от итальянской «Виртус Болоньи» в матче шестого тура группового этапа баскетбольного Еврокубка.
«Локомотив-Кубань» уступил «Виртусу» в баскетбольном Еврокубке
  • РИА Новости
  • © Виталий Тимкив

Встреча прошла в Краснодаре и завершилась в пользу гостей — 89:83.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Милош Теодосич, который набрал 29 очков. У хозяев 21 очко набрал Кевин Херви, его партнёр по команде Алан Уильямс оформил дабл-дабл из 13 очков и 18 подборов. Ещё один баскетболист «Локомотива», Мантас Калниетис собрал дабл-дабл из 12 очков и десяти подборов.

В следующем матче Еврокубка, который состоится 18 ноября, «Локомотив» сыграет с литовским «Лиеткабелисом».

Ранее сообщалось, что УНИКС одолел «Бахчешехир» в баскетбольном Еврокубке.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить