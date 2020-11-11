«Локомотив-Кубань» уступил «Виртусу» в баскетбольном Еврокубке

Краснодарский «Локомотив-Кубань» потерпел поражение от итальянской «Виртус Болоньи» в матче шестого тура группового этапа баскетбольного Еврокубка.

Встреча прошла в Краснодаре и завершилась в пользу гостей — 89:83.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Милош Теодосич, который набрал 29 очков. У хозяев 21 очко набрал Кевин Херви, его партнёр по команде Алан Уильямс оформил дабл-дабл из 13 очков и 18 подборов. Ещё один баскетболист «Локомотива», Мантас Калниетис собрал дабл-дабл из 12 очков и десяти подборов.

В следующем матче Еврокубка, который состоится 18 ноября, «Локомотив» сыграет с литовским «Лиеткабелисом».

Ранее сообщалось, что УНИКС одолел «Бахчешехир» в баскетбольном Еврокубке.