УНИКС одолел «Бахчешехир» в баскетбольном Еврокубке

Казанский УНИКС одержал победу над турецким «Бахчешехиром» в матче седьмого тура группового этапа баскетбольного Еврокубка.

Встреча прошла в Стамбуле и завершилась со счётом 70:67 в пользу гостей.

Самым результативным игроком в составе победителей стал защитник Джамар Смит, который набрал 17 очков. У хозяев 23 очка в свой актив записал Эрик Грин.

Для турецкого коллектива это поражение стало седьмым подряд.

В следующем туре Еврокубка УНИКС встретится с сербским «Партизаном». Игра состоится 17 ноября в Белграде.

Ранее сообщалось, что «Химки» обыграли ЦСКА в Единой лиге ВТБ.