УНИКС одолел «Бахчешехир» в баскетбольном Еврокубке
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Встреча прошла в Стамбуле и завершилась со счётом 70:67 в пользу гостей.
Самым результативным игроком в составе победителей стал защитник Джамар Смит, который набрал 17 очков. У хозяев 23 очка в свой актив записал Эрик Грин.
Для турецкого коллектива это поражение стало седьмым подряд.
В следующем туре Еврокубка УНИКС встретится с сербским «Партизаном». Игра состоится 17 ноября в Белграде.
Ранее сообщалось, что «Химки» обыграли ЦСКА в Единой лиге ВТБ.