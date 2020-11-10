УНИКС одолел «Бахчешехир» в баскетбольном Еврокубке

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Казанский УНИКС одержал победу над турецким «Бахчешехиром» в матче седьмого тура группового этапа баскетбольного Еврокубка.
УНИКС одолел «Бахчешехир» в баскетбольном Еврокубке
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Встреча прошла в Стамбуле и завершилась со счётом 70:67 в пользу гостей. 

Самым результативным игроком в составе победителей стал защитник Джамар Смит, который набрал 17 очков. У хозяев 23 очка в свой актив записал Эрик Грин.

Для турецкого коллектива это поражение стало седьмым подряд.

В следующем туре Еврокубка УНИКС встретится с сербским «Партизаном». Игра состоится 17 ноября в Белграде.

Ранее сообщалось, что «Химки» обыграли ЦСКА в Единой лиге ВТБ.

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