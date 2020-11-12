ЦСКА победил «Салават Юлаев» в матче КХЛ

Московский ЦСКА одержал победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счётом 5:3 в пользу хозяев льда.

Победу ЦСКА принесли шайбы Анона Слепышева, Константина Окулова, Брендана Лайпсика и Максима Мамина, оформившего дубль.

«Салават Юлаев» ответил голами Саккари Маннинена, Григория Панина и Теэму Хартикайнена.

Таким образом, ЦСКА прервал серию из двух поражений, а «Салават Юлаев» победил впервые после трёх побед к ряду.

В других матчах игрового дня «Нефтехимик» проиграл «Барысу» (1:2), «Торпедо» победил «Куньлунь Ред Стар» (2:0), «Локомотив» проиграл «Автомобилисту» (1:2), а московское « Динамо» по буллитам проиграло «Северстали» (2:3).

Ранее сообщалось, что «Трактор» прервал победную серию «Ак Барса» в КХЛ.