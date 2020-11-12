Вилков исключён из числа арбитров РПЛ до конца 2020 года

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В ходе заседания бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) было принято решение исключить из числа судей Российской премьер-лиги (РПЛ) Михаила Вилкова.
Вилков исключён из числа арбитров РПЛ до конца 2020 года
  • © Василий Пономарев
  • РИА Новости

Об этом сообщается на официальном сайте РФС.

Отмечается, что Вилков исключён из числа судей, которые имеют право работать на матчах Российской премьер-лиги (РПЛ). Отстранение будет действовать вплоть до 31 декабря 2020 года.

Также Вилков не сможет обслуживать матчи Кубка России по футболу.

Ранее глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц заявил, что два арбитра Российской премьер-лиги (РПЛ) — Михаил Вилков и Владислав Безбородов — отстранены от работы до конца года.

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