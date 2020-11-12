Ребров: я очень переживал за Сафонова, когда он ошибался с «Челси»

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Голкипер московского «Спартака» Артём Ребров высказался в поддержку вратаря «Краснодара» и сборной России по футболу Матвея Сафонова.
Ребров: я очень переживал за Сафонова, когда он ошибался с «Челси»
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«Что Александру Максименко, что Сафонову ещё нужно время, нужно пройти через ошибки, которые их сделают более зрелыми вратарями. Я очень переживал за Матвея, когда он ошибался с «Челси». Ведь ничего страшного не случилось. Ошибается любой вратарь — и Ребров, и Куртуа, и Нойер. Важнее здесь то, как он вышел играть после «Челси». Он не сломался, а, наоборот, тащил — особенно с «Зенитом», — приводит слова Реброва Sports.ru.

Он отметил, что такие матчи, как с «Челси», позволяют набираться опыта и дозревать в профессиональном плане.

«Матвей крепчает, он молодец. Сборная — особая история, с ней нельзя торопиться. Сейчас молодёжная команда решила свои вопросы, поэтому Станислав Саламович постепенно подпустил Сафонова к сборной», — добавил голкипер «Спартака».

Ранее экс-тренер «Арсенала» объяснил, почему Сафонов не готов к игре за сборную России.

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