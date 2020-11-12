Польховский рассказал, кто на данный момент является лидером мужской сборной России по биатлону

Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский рассказал, кто из спортсменов на данный момент является лидером мужской команды.

«В своём привычном режиме отработал Евгений Гараничев. Первое и второе места на контрольных тренировках показали его хорошее состояние. На сегодня именно Гараничев — лидер сборной России, если не говорить о спортсменах, которые находятся на самоподготовке. Евгений очень много и добросовестно работал этим летом. По его словам, в техническом плане он сейчас поймал те ощущения, которых у него не было уже давно. Результаты говорят сами за себя, хотя Гараничев никогда сильно в декабре не бежал, форма к нему приходила в январе. Но теперь и к декабрю готов хорошо. Мы знаем его статистику, его возможности. Я уверен, что Гараничев ещё способен прибавить», — приводит слова Польховского пресс-служба Союза биатлонистов России.

Он отметил, что также на сборе и контрольных стартах хорошо отработал Антон Бабиков.

«Этого спортсмена все прекрасно знают. Могу сказать, что он набирает те кондиции, которых мы вправе от него ждать. По функциональной готовности нет никаких вопросов к Эдуарду Латыпову, но у него не всё в порядке со стрельбой. Честно говоря, в этом плане мы от него ждали большего. Но стрельба у него совсем не сложилась. Ему нужно работать над этим компонентом. Семён Сучилов пробежал в свою силу — именно такого выступления мы от него и ждали. Он опытный спортсмен, находится в неплохом состоянии, прекрасно знает, что и как делать», — добавил специалист, подчеркнув, что состав команды на первые этапы Кубка мира будет оглашён не ранее 18 ноября.

Ранее сообщалось, что Владимир Драчёв посоветовал Александру Логинову не форсировать подготовку перед стартом сезона.