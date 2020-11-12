В «Монако» хотят сохранить Головина

Спортивный директор клуба французской Лиги 1 «Монако» Пол Митчелл высказался о перспективах российского хавбека Александра Головина в команде.

«Трансфер Головина был ещё до моего прихода. Это хороший игрок, зарекомендовавший себя на международном уровне. Мы хотим сохранить его, Головин хорошо встроен в команду. Сейчас он на пике, но у него ещё есть потенциал для роста», — приводит слова Митчелла «Спорт-Экспресс».

Головин перешёл в Монако летом 2018 года из московского ЦСКА. Его действующий контракт рассчитан до лета 2024 года. В общей сложности 24-летний хавбек отыграл в 67 матчах за монегасков, записав в свой актив семь голов и девять голевых передач.

Ранее сообщалось, что «Барселона» и ПСЖ следят за Головиным.