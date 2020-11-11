Агент заявил, что «Барселона» и ПСЖ следят за Головиным

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Олег Артёмов, агент российского футболиста «Монако» Александра Головина, заявил, что испанская «Барселона» и французский ПСЖ следят за выступлениями его клиента.
Агент заявил, что «Барселона» и ПСЖ следят за Головиным
  • Reuters
  • © Regis Duvignau

«Конкретных и официальных предложений ни от ПСЖ, ни от «Барселоны» не было. Но предварительные разговоры и контакты с их представителями действительно имели место. Это такой сбор информации, прощупывание почвы со стороны данных клубов. Теперь они понимают, примерно за какие деньги можно забрать Головина, какие могут быть пожелания по личным условиям. Надо понимать, что фамилия Саши на слуху. Головин хорошо известен в Европе как футболист. ПСЖ — это Франция, здесь всё понятно. Представители «Барселоны» также сказали, что футболист очень интересный. Испанцы будут следить за ним», — сказал агент в интервью «Спорт-Экспрессу».

В нынешнем сезоне Лиги 1 Головин сыграл два матча, отдав одну результативную передачу. Футболист пропустил несколько месяцев из-за травмы.

Ранее Безуглов высказался о травмированных футболистах сборной России.

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