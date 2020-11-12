В «Локомотиве» оценят результаты первой части сезона в конце декабря
- fclm.ru
Об этом сообщил председатель совета директоров клуба Анатолий Мещеряков, слова которого передаёт «РБ-Спорт».
Он отметил, что одним из вопросов станет бюджет клуба.
По информации издания, если в ближайшее время «Локомотив» не выправит ситуацию в турнирной таблице РПЛ и по итогам группового этапа Лиги чемпионов не выйдет в плей-офф еврокубков, на заседании совета директоров может быть поднят вопрос о кадровых перестановках в руководстве клуба.
По итогам 14 туров РПЛ «Локомотив» занимает восьмое место, набрав 21 очко, а в ЛЧ железнодорожники набрали два очка в трёх матчах группового этапа и занимают третье место в группе.
Ранее сообщалось, что фанаты «Локомотива» сформулировали 27 претензий к Мещерякову и Кикнадзе.