В «Локомотиве» оценят результаты первой части сезона в конце декабря

Совет директоров московского футбольного клуба «Локомотив» даст оценку результатам команды в первой части сезона-2020/21 на заседании, запланированном на конец декабря.

Об этом сообщил председатель совета директоров клуба Анатолий Мещеряков, слова которого передаёт «РБ-Спорт».

Он отметил, что одним из вопросов станет бюджет клуба.

По информации издания, если в ближайшее время «Локомотив» не выправит ситуацию в турнирной таблице РПЛ и по итогам группового этапа Лиги чемпионов не выйдет в плей-офф еврокубков, на заседании совета директоров может быть поднят вопрос о кадровых перестановках в руководстве клуба.

По итогам 14 туров РПЛ «Локомотив» занимает восьмое место, набрав 21 очко, а в ЛЧ железнодорожники набрали два очка в трёх матчах группового этапа и занимают третье место в группе.

Ранее сообщалось, что фанаты «Локомотива» сформулировали 27 претензий к Мещерякову и Кикнадзе.