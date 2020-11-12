Биатлонистка Вирер рассказала, почему решила продолжить карьеру

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Двукратная победительница общего зачёта Кубка мира по биатлону итальянка Доротея Вирер рассказала, что повлияло на её решение продолжить спортивную карьеру.
Биатлонистка Вирер рассказала, почему решила продолжить карьеру
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«Конечно, такой успех на чемпионате мира в Антерсельве очень повлиял! Я завершила сезон намного лучше, чем рассчитывала. И весной я поняла, что не хочу завязывать с биатлоном. Во время локдауна у меня было достаточно времени на раздумья. Нужно было понять, есть у меня мотивация или нет. И я реально хорошо отдохнула. А когда начала готовиться к сезону, то увидела себя очень мотивированной и поняла, что могу сделать ещё что-то, что ещё не всё сказала в биатлоне. А это в нашем спорте самое важное», — приводит слова Вирер «Матч ТВ».

30-летняя итальянка стала двукратной победительницей общего зачёта Кубка мира. На её счету 16 побед на этапах, из которых 11 — в личных гонках. Вирер также является трёхкратной чемпионкой мира. Кроме того, в её активе четыре серебра и три бронзы мировых первенств. На олимпиадах Вирер в составе сборной Италии завоевала две бронзы в эстафетных гонках.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Губерниев отреагировал на слова Вирер о нём.

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