Биатлонистка Вирер рассказала, почему решила продолжить карьеру

Двукратная победительница общего зачёта Кубка мира по биатлону итальянка Доротея Вирер рассказала, что повлияло на её решение продолжить спортивную карьеру.

«Конечно, такой успех на чемпионате мира в Антерсельве очень повлиял! Я завершила сезон намного лучше, чем рассчитывала. И весной я поняла, что не хочу завязывать с биатлоном. Во время локдауна у меня было достаточно времени на раздумья. Нужно было понять, есть у меня мотивация или нет. И я реально хорошо отдохнула. А когда начала готовиться к сезону, то увидела себя очень мотивированной и поняла, что могу сделать ещё что-то, что ещё не всё сказала в биатлоне. А это в нашем спорте самое важное», — приводит слова Вирер «Матч ТВ».

30-летняя итальянка стала двукратной победительницей общего зачёта Кубка мира. На её счету 16 побед на этапах, из которых 11 — в личных гонках. Вирер также является трёхкратной чемпионкой мира. Кроме того, в её активе четыре серебра и три бронзы мировых первенств. На олимпиадах Вирер в составе сборной Италии завоевала две бронзы в эстафетных гонках.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Губерниев отреагировал на слова Вирер о нём.