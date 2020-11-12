Футболист «Ливерпуля» Гомес выбыл на длительный срок из-за травмы

Защитник английского футбольного клуба «Ливерпуль» Джо Гомес выбыл на длительный срок из-за травмы колена.

Как сообщает пресс-служба клуба, 23-летний англичанин получил травму во время тренировки сборной Англии (повредил сухожилие левого колена) и уже перенёс операцию.

Точные сроки восстановления не называются, однако отмечается, что Гомес может пропустить большую часть сезона-2020/21.

В нынешнем сезоне Гомес сыграл в 12 матчах за «Ливерпуль» во всех турнирах и записал в свой актив одну голевую передачу.

Ранее сообщалось, что форвард «Барселоны» Ансу Фати пропустит четыре месяца из-за травмы.