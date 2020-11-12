Орлов: если «Спартак» станет шестым в РПЛ, для них это будет прогресс

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Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов высказался о выступлении московского «Спартака» в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ).
Орлов: если «Спартак» станет шестым в РПЛ, для них это будет прогресс
  • РИА Новости

«Тедеско не блещет в «Спартаке»? Ну почему не блещет? У команды третье место! Последние результаты не имеют значения, будем смотреть после 30-го тура. В прошедшем сезоне спартаковцы были седьмые. Значит, если в этот раз они займут шестое место, это будет прогресс. Это цифры, это факты», — сказал Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Петербурге».

После 14 туров «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков.

Ранее Евгений Ловчев заявил, что в «Спартаке» собраны старательные средние футболисты.

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