Ловчев: в «Спартаке» собраны старательные средние футболисты

Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев поделился мнением об игре команды в текущем сезоне.

«Спартак» мучается в каждой игре. Да, есть характер. Вокруг достаточно средних футболистов выстроена однобокая игра тренером Доменико Тедеско. Игра от обороны с переходом в быструю атаку. И Соболев, и Понсе, и Ларссон — это старательные, но достаточно средние игроки», — цитирует Ловчева РИА Новости.

По его мнению, эти футболисты уступают в классе игрокам «Зенита» Малкому, Сердару Азмуну и Артёму Дзюбе. Кроме того, он подчеркнул, что «Спартак» теряет очки, как только у него не получается дожать соперника.

«Но я уверен, что «Спартак» соберётся и даст бой «Зениту» в выездной встрече в декабре», — добавил Ловчев.

После 14 туров «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков.

Ранее Франко Камоцци выразил уверенность, что «Спартак» подпишет зимой минимум одного футболиста.