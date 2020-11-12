Ловчев: в «Спартаке» собраны старательные средние футболисты

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Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев поделился мнением об игре команды в текущем сезоне.
Ловчев: в «Спартаке» собраны старательные средние футболисты
  • РИА Новости

«Спартак» мучается в каждой игре. Да, есть характер. Вокруг достаточно средних футболистов выстроена однобокая игра тренером Доменико Тедеско. Игра от обороны с переходом в быструю атаку. И Соболев, и Понсе, и Ларссон — это старательные, но достаточно средние игроки», — цитирует Ловчева РИА Новости.

По его мнению, эти футболисты уступают в классе игрокам «Зенита» Малкому, Сердару Азмуну и Артёму Дзюбе. Кроме того, он подчеркнул, что «Спартак» теряет очки, как только у него не получается дожать соперника.

«Но я уверен, что «Спартак» соберётся и даст бой «Зениту» в выездной встрече в декабре», — добавил Ловчев.

После 14 туров «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков.

Ранее Франко Камоцци выразил уверенность, что «Спартак» подпишет зимой минимум одного футболиста.

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