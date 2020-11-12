Дело избившего арбитра Широкова поступило в суд

Пресс-секретарь Преображенского суда Москвы Алиса Закутняя сообщила о поступлении дела бывшего футболиста сборной России Романа Широкова.

«Дело в отношении Романа Широкова сегодня поступило на 105-й судебный участок района Сокольники», — цитирует Закутнюю РИА Новости.

Инцидент с участием Широкова произошёл на любительском турнире 10 августа. Бывший футболист накричал на арбитра Никиту Данченкова за то, что он не назначил пенальти, а когда увидел перед собой красную карточку, то ударил его в лицо и начал добивать ногами.

Ранее сообщалось, что избитый Широковым судья подал жалобу на имя генерального прокурора.