Чемпион Bellator Немков считает, что Нурмагомедов может вернуться в MMA

Чемпион Bellator в полутяжёлом весе Вадим Немков высказался о возможном возвращении обладателя титула UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.

«Это всё реально. Он всегда брался и доказывал всем, что он чемпион. Думаю, что все мысли дадут ему мотивации для следующего боя, а мама благословит его. 29 и 30 побед — это разные вещи, думаю, он захочет закончить начатое дело. Мне кажется, что после заявления о завершении карьеры о нём стали ещё больше говорить, тишины и спокойствия ему это точно не принесло», — цитирует Нурмагомедова РИА Новости.

Нурмагомедов объявил о завершении карьеры 24 октября 2020 года после победы над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254. На профессиональном уровне россиянин одержал 29 побед в 29 поединках. Недавно менеджер Нурмагомедова Али Абдель-Азиз оставил сообщение в Twitter с цифрами «30-0».

Ранее Магомед Исмаилов назвал бойца, который может повлиять на возвращение Нурмагомедова в ММА.