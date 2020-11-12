Кремлёв назвал призовой фонд чемпионата России по боксу среди мужчин

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Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв рассказал о призовом фонде чемпионата России в Оренбурге.
Кремлёв назвал призовой фонд чемпионата России по боксу среди мужчин
  • РИА Новости

«В турнире в Оренбурге примут участие более 340 спортсменов. Призовой фонд чемпионата России составит 10 млн рублей, также победители соревнований получат автомобили», — цитирует Кремлёва официальный сайт организации.

Он также подчеркнул, что соревнования позволят сформировать новую олимпийскую сборную, которая станет одним из фаворитов Игр в Токио.

Чемпионат России пройдёт с 27 ноября по 5 декабря 2020 года.

Ранее сообщалось, что Федерация бокса проведёт разбирательство по ситуации с дракой чемпиона Европы Никиты Иванова в поезде.

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