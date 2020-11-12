Кремлёв назвал призовой фонд чемпионата России по боксу среди мужчин
- РИА Новости
«В турнире в Оренбурге примут участие более 340 спортсменов. Призовой фонд чемпионата России составит 10 млн рублей, также победители соревнований получат автомобили», — цитирует Кремлёва официальный сайт организации.
Он также подчеркнул, что соревнования позволят сформировать новую олимпийскую сборную, которая станет одним из фаворитов Игр в Токио.
Чемпионат России пройдёт с 27 ноября по 5 декабря 2020 года.
Ранее сообщалось, что Федерация бокса проведёт разбирательство по ситуации с дракой чемпиона Европы Никиты Иванова в поезде.