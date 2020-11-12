СМИ сообщили, когда могут пройти выборы президента «Барселоны»

Выборы президента испанского футбольного клуба «Барселона» могут пройти 16 или 17 января 2021 года.

Как сообщает La Vanguardia, дата выборов может быть объявлена 20 декабря.

Отмечается, что между датой назначения выборов и датой их проведения формально должно пройти 33 дня.

По этой причине, выборы могут состояться 16—17, 23—24 или в крайнем случае 30—31 января. При этом самым оптимальным вариантом является голосование 16—17 января, так как в этом случае новое руководство сине-гранатовых успеет поработать во время зимнего трансферного окна.

Ранее сообщалось, что «Барселона» не договорилась с футболистами о сокращении зарплат.