СМИ сообщили, когда могут пройти выборы президента «Барселоны»

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Выборы президента испанского футбольного клуба «Барселона» могут пройти 16 или 17 января 2021 года.
СМИ сообщили, когда могут пройти выборы президента «Барселоны»
  • Reuters

Как сообщает La Vanguardia, дата выборов может быть объявлена 20 декабря.

Отмечается, что между датой назначения выборов и датой их проведения формально должно пройти 33 дня.

По этой причине, выборы могут состояться 16—17, 23—24 или в крайнем случае 30—31 января. При этом самым оптимальным вариантом является голосование 16—17 января, так как в этом случае новое руководство сине-гранатовых успеет поработать во время зимнего трансферного окна.

Ранее сообщалось, что «Барселона» не договорилась с футболистами о сокращении зарплат.

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