СМИ сообщили, когда могут пройти выборы президента «Барселоны»
- Reuters
Как сообщает La Vanguardia, дата выборов может быть объявлена 20 декабря.
Отмечается, что между датой назначения выборов и датой их проведения формально должно пройти 33 дня.
По этой причине, выборы могут состояться 16—17, 23—24 или в крайнем случае 30—31 января. При этом самым оптимальным вариантом является голосование 16—17 января, так как в этом случае новое руководство сине-гранатовых успеет поработать во время зимнего трансферного окна.
Ранее сообщалось, что «Барселона» не договорилась с футболистами о сокращении зарплат.