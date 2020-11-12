«Барселона» не договорилась с футболистами о сокращении зарплат

Испанский футбольный клуб «Барселона» выступил с заявлением об итогах переговоров с игроками о снижении зарплаты.

«После нескольких дней напряжённых встреч и исчерпывающих переговоров стороны завершили период консультаций, так и не достигнув соглашения», — говорится в сообщении пресс-службы «Барселоны».

Отмечается, что на данный момент достигнута договорённость, согласно которой до 23 ноября будет предоставлен крайний срок для обдумывания и принятия решения по поводу возможного принятия одного из выдвинутых вариантов.

Ранее сообщалось, что «Барселоне» грозит банкротство в случае отказа игроков от сокращения зарплат.