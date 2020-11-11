Агент Мусы рассказал о возможном возвращении футболиста в ЦСКА

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Тони Харрис, агент нигерийского нападающего Ахмеда Мусы, прокомментировал информацию о возможном возвращении своего клиента в московский футбольный клуб ЦСКА.
Агент Мусы рассказал о возможном возвращении футболиста в ЦСКА
  • globallookpress.com

«Всё, что я могу вам сказать, это то, что контакт был, но в данный момент ещё не принято решение о будущем Мусы», — цитирует Харриса «Спорт-Экспресс».

Муса выступал за ЦСКА с 2012 по 2016 год, а также он играл за команду в первой половине 2018-го. На его счету 184 матча, 61 гол и 33 результативных передачи. 

Недавно Муса покинул саудовский «Ан-Наср».

Ранее агент Адольфо Гайча рассказал, какие клубы интересовались аргентинцем до перехода в ЦСКА.

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