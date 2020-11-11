Агент Гайча рассказал, какие клубы интересовались аргентинцем до перехода в ЦСКА

Короткая ссылка
Пабло Каро, агент форварда ЦСКА Адольфо Гайча, рассказал об интересе известных клубов к аргентинскому нападающему.
Агент Гайча рассказал, какие клубы интересовались аргентинцем до перехода в ЦСКА
  • РИА Новости

«Как только Гайчу исполнилось 18 лет, мы тут же решили, что ему нужно уехать в Европу как можно скорее. Адольфо доказал своей игрой в Аргентине, что он достоин перехода в большой европейский клуб, которым является и ЦСКА. Это большая команда, которую знают во всём мире. В разное время Адольфо интересовались «Милан», «Рома», «Валенсия», «Леванте», «Брюгге». В какой-то момент «Интер» был готов закрыть сделку, однако потом начались трудности, связанные с пандемией коронавирусной инфекции. Все эти клубы, о которых я сказал выше, готовы были выкупить Гайча у «Сан-Лоренсо», но трансферное окно в Аргентине было закрыто. А затем начался COVID-19, все планы были нарушены», — приводит слова Каро Metaratings.

21-летний аргентинец перешёл в ЦСКА летом 2020 года за €8,5 млн.

Ранее агент рассказал о желании Гайча принести ЦСКА победу в чемпионате России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить