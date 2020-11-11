Агент Гайча рассказал, какие клубы интересовались аргентинцем до перехода в ЦСКА

Пабло Каро, агент форварда ЦСКА Адольфо Гайча, рассказал об интересе известных клубов к аргентинскому нападающему.

«Как только Гайчу исполнилось 18 лет, мы тут же решили, что ему нужно уехать в Европу как можно скорее. Адольфо доказал своей игрой в Аргентине, что он достоин перехода в большой европейский клуб, которым является и ЦСКА. Это большая команда, которую знают во всём мире. В разное время Адольфо интересовались «Милан», «Рома», «Валенсия», «Леванте», «Брюгге». В какой-то момент «Интер» был готов закрыть сделку, однако потом начались трудности, связанные с пандемией коронавирусной инфекции. Все эти клубы, о которых я сказал выше, готовы были выкупить Гайча у «Сан-Лоренсо», но трансферное окно в Аргентине было закрыто. А затем начался COVID-19, все планы были нарушены», — приводит слова Каро Metaratings.

21-летний аргентинец перешёл в ЦСКА летом 2020 года за €8,5 млн.

Ранее агент рассказал о желании Гайча принести ЦСКА победу в чемпионате России.