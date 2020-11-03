Агент рассказал о желании Гайча принести ЦСКА победу в чемпионате России
- РИА Новости
«Гайч хочет, чтобы ЦСКА продолжил борьбу за первое место в РПЛ, а по итогам забрал себе звание чемпиона страны. Он надеется, что команде удастся себя показать и в Лиге Европы. Он знает, что армейцы уже побеждали в Кубке УЕФА, поднимали над головой трофей. Поэтому Адольфо верит, что и в этой еврокубковой кампании красно-синие пройдут как можно дальше», — рассказал Фавано «Матч ТВ».
Агент отметил, что за выступлениями Гайча следят в его родной Арентине.
«Если есть возможность победить, то надо обязательно становиться обладателями трофея. Многие в Аргентине ждут матчей ЦСКА, переживают за клуб, хотят, чтобы армейцы вместе с Гайчем побеждали на всех фронтах», — добавил Фавано.
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