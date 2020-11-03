Дзагоев высказался о низкой результативности Чалова в этом сезоне

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Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев прокомментировал низкую результативность своего партнёра по команде Фёдора Чалова.
Дзагоев высказался о низкой результативности Чалова в этом сезоне
  • РИА Новости

«Феде Чалову нужно, чтобы его прорвало. Почти в каждой игре у него бывают моменты. При этом он делает огромную работу в обороне, помогая в первой линии прессинга. У Чалова есть игра, есть желание. А голы не за горами, обязательно придут. Работает Федя хорошо. Конечно, всегда хочется, чтобы форварды больше забивали, но когда отличаются другие — какая разница, если команда выигрывает?» — сказал Дзагоев Sport24.

В нынешнем сезоне на счету Чалова десять матчей в Российской премьер-лиге, в которых он забил один мяч и отдал четыре результативные передачи.

Ранее стала известна бригада судей матча Лиги Европы ЦСКА — «Фейеноорд».

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