Дзагоев высказался о низкой результативности Чалова в этом сезоне

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев прокомментировал низкую результативность своего партнёра по команде Фёдора Чалова.

«Феде Чалову нужно, чтобы его прорвало. Почти в каждой игре у него бывают моменты. При этом он делает огромную работу в обороне, помогая в первой линии прессинга. У Чалова есть игра, есть желание. А голы не за горами, обязательно придут. Работает Федя хорошо. Конечно, всегда хочется, чтобы форварды больше забивали, но когда отличаются другие — какая разница, если команда выигрывает?» — сказал Дзагоев Sport24.

В нынешнем сезоне на счету Чалова десять матчей в Российской премьер-лиге, в которых он забил один мяч и отдал четыре результативные передачи.

Ранее стала известна бригада судей матча Лиги Европы ЦСКА — «Фейеноорд».