Мужская сборная России по велотреку выиграла командный спринт на ЧЕ

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Мужская сборная России в составе Дениса Дмитриева, Павла Якушевского и Ивана Гладышева завоевала золото в командном спринте на чемпионате Европы по велотреку в болгарском Пловдиве.
Мужская сборная России по велотреку выиграла командный спринт на ЧЕ
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

Россияне финишировали с результатом 43,007 секунды.

Второе место заняли представители Чехии. Тройку лучших замкнула команда Греции.

Ранее сообщалось, что Яспер Филипсен стал победителем 15-го этапа «Вуэльты».

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