Мужская сборная России по велотреку выиграла командный спринт на ЧЕ

Мужская сборная России в составе Дениса Дмитриева, Павла Якушевского и Ивана Гладышева завоевала золото в командном спринте на чемпионате Европы по велотреку в болгарском Пловдиве.

© Алексей Филиппов

РИА Новости

Россияне финишировали с результатом 43,007 секунды. Второе место заняли представители Чехии. Тройку лучших замкнула команда Греции. Ранее сообщалось, что Яспер Филипсен стал победителем 15-го этапа «Вуэльты».