Мужская сборная России по велотреку выиграла командный спринт на ЧЕ
Мужская сборная России в составе Дениса Дмитриева, Павла Якушевского и Ивана Гладышева завоевала золото в командном спринте на чемпионате Европы по велотреку в болгарском Пловдиве.
- © Алексей Филиппов
- РИА Новости
Россияне финишировали с результатом 43,007 секунды.
Второе место заняли представители Чехии. Тройку лучших замкнула команда Греции.
Ранее сообщалось, что Яспер Филипсен стал победителем 15-го этапа «Вуэльты».
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube