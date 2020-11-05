Филипсен стал победителем 15-го этапа «Вуэльты»

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Бельгиец Яспер Филипсен из команды UAE Team Emirates стал победителем 15-го этапа велогонки «Вуэльта Испании».
Филипсен стал победителем 15-го этапа «Вуэльты»
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Филипсен преодолел дистанцию за 6:22:36. Вторым финишировал Паскаль Аккерман из команды Bora-Hansgrohe, третьим — Янник Штаймле из Deceuninck-QuickStep (оба — представители Германии). Россиянин Александр Власов из Astana финишировал 23-м.

Общий зачёт после 15-го этапа возглавляет словенец Примож Роглич (Jumbo-Visma). Вторым идёт эквадорец Ричард Карапас (INEOS Grenadiers). Третьим — британец Хью Карти (EF Pro Cycling). Россиянин Александр Власов располагается на девятой строчке.

Следующий этап велогонки пройдёт 6 ноября. Соревнования завершатся 8 ноября.

Ранее сообщалось, что Тим Вилленс выиграл 14-й этап «Вуэльты», Власов — вне топ-20.

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