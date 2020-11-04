Вилленс выиграл 14-й этап «Вуэльты», Власов — вне топ-20

Короткая ссылка
Бельгиец Тим Вилленс, выступающий за Lotto Soudal, одержал победу на 14-м этапе престижной веломногодневки «Вуэльта».
Вилленс выиграл 14-й этап «Вуэльты», Власов — вне топ-20
  • © Fotoreporter Sirotti Stefano via/www.imago-images.de
  • globallookpress.com

Вилленс преодолел дистанцию 204,7 км за 4 часа 37 минут 5 секунд.

Вторым финишировал канадец Майкл Вудс из EF Pro Cycling, тройку призёров этапа замкнул чех Зденек Штыбар выступающий за Deceuninck — Quick-Step.

Россиянин Александр Власов из Astana Pro Team финишировал 24-м.

Лидером генеральной классификации является словенец Примож Роглич из Jumbo-Visma, опережающий на 39 секунд идущего вторым колумбийца Ричарда Карапаса из Ineos. Тройку лидеров с отставанием в 47 секунд замыкает британец Хью Карти, выступающий за EF Pro Cycling.

Власов с отставанием в 8 минут 48 секунд — девятый.

Ранее сообщалось, что Роглич выиграл 13-й этап «Вуэльты».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить