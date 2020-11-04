Вилленс выиграл 14-й этап «Вуэльты», Власов — вне топ-20

Бельгиец Тим Вилленс, выступающий за Lotto Soudal, одержал победу на 14-м этапе престижной веломногодневки «Вуэльта».

Вилленс преодолел дистанцию 204,7 км за 4 часа 37 минут 5 секунд.

Вторым финишировал канадец Майкл Вудс из EF Pro Cycling, тройку призёров этапа замкнул чех Зденек Штыбар выступающий за Deceuninck — Quick-Step.

Россиянин Александр Власов из Astana Pro Team финишировал 24-м.

Лидером генеральной классификации является словенец Примож Роглич из Jumbo-Visma, опережающий на 39 секунд идущего вторым колумбийца Ричарда Карапаса из Ineos. Тройку лидеров с отставанием в 47 секунд замыкает британец Хью Карти, выступающий за EF Pro Cycling.

Власов с отставанием в 8 минут 48 секунд — девятый.

Ранее сообщалось, что Роглич выиграл 13-й этап «Вуэльты».