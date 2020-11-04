Вилленс выиграл 14-й этап «Вуэльты», Власов — вне топ-20
- © Fotoreporter Sirotti Stefano via/www.imago-images.de
- globallookpress.com
Вилленс преодолел дистанцию 204,7 км за 4 часа 37 минут 5 секунд.
Вторым финишировал канадец Майкл Вудс из EF Pro Cycling, тройку призёров этапа замкнул чех Зденек Штыбар выступающий за Deceuninck — Quick-Step.
Россиянин Александр Власов из Astana Pro Team финишировал 24-м.
Лидером генеральной классификации является словенец Примож Роглич из Jumbo-Visma, опережающий на 39 секунд идущего вторым колумбийца Ричарда Карапаса из Ineos. Тройку лидеров с отставанием в 47 секунд замыкает британец Хью Карти, выступающий за EF Pro Cycling.
Власов с отставанием в 8 минут 48 секунд — девятый.
Ранее сообщалось, что Роглич выиграл 13-й этап «Вуэльты».