Роглич выиграл 13-й этап «Вуэльты»

Словенец Примож Роглич, выступающий за Jumbo-Visma, одержал победу на 13-м этапе престижной веломногодневки «Вуэльта».

Роглич, являющийся действующим победителем «Вуэльты», стал лучшим в гонке с раздельным стартом на дистанции в 33,7 км, которую он преодолел за 46 минут 39 секунд.

Вторым стал американец Уильям Барта из ССС Team. Тройку призёров этапа замкнул португалец Нельсон Оливейра из Movistar.

Россиянин Александр Власов из Astana Pro Team занял 24-е место, уступив победителю 2 минуты 17 секунд.

Лидером генеральной классификации является Роглич, опережающий на 39 секунд идущего вторым колумбийца Ричарда Карапаса из Ineos. Тройку лидеров с отставанием в 47 секунд замыкает британец Хью Карти, выступающий за EF Pro Cycling.

Власов с отставанием в 8 минут 48 секунд — восьмой.

Ранее сообщалось, что Карти выиграл 12-й этап «Вуэльты».