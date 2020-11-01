Карти выиграл 12-й этап «Вуэльты», Власов — второй

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Британец Хью Карти, выступающий за EF Pro Cycling, одержал победу на 12-м этапе престижной веломногодневки «Вуэльта».
Карти выиграл 12-й этап «Вуэльты», Власов — второй
  • Reuters

Карти преодолел дистанцию в 109,4 км за 3 часа 8 минут 40 секунд.

Вторым с отставанием в 16 секунд финишировал россиянин Александр Власов из Astana Pro Team. Тройку призёров этапа замкнул испанец Энрик Мас из Movistar.

Лидером генеральной классификации является колумбиец Ричард Карапас из Ineos. Он опережает идущего вторым словенца Приможа Роглича, выступающего за Jumbo-Visma, на 10 секунд. Тройку лидеров с отставанием в 32 секунды замыкает Карти.

Власов с отставанием в 6 минут 14 секунд — шестой.

Ранее сообщалось, что Давид Гудю выиграл 11-й этап «Вуэльты».

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