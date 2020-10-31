Гудю выиграл 11-й этап «Вуэльты», Власов — шестой

Француз Давид Гудю, выступающий за Groupama-FDJ, одержал победу на 11-м этапе престижной веломногодневки «Вуэльта».

Гудю преодолел дистанцию в 170 км за 4 часа 54 минуты 13 секунд.

Вторым финишировал Марк Солер из Movistar Team. Тройку призёров этапа замкнул австралиец Майкл Сторер из Team Sunweb.

Россиянин Александр Власов из Astana Pro Team финишировал шестым, уступив победителю 58 секунд.

Лидером генеральной классификации является словенец Примож Роглич из Jumbo-Visma. Колумбиец Ричард Карапас из Ineos с идентичным общим временем занимает второе место. Тройку лидеров с отставанием в 25 секунд замыкает ирландец Дэниел Мартин из Israel Start-Up Nation.

Власов с отставанием в 6 минут 47 секунд — 15-й.

Ранее сообщалось, что судьи признали Аккермана победителем девятого этапа «Вуэльты».