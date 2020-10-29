Судьи признали Аккермана победителем девятого этапа «Вуэльты»
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Финишировавший первым ирландец Сэм Беннетт из Deceuninck-Quick-Step был лишён победы и отправлен на последнее место за нарушение правил по ходу этапа.
Таким образом, на первое место поднялся Аккерман, на второе — бельгиец Гербен Тейссен, выступающий за Lotto Soudal, а на третье — немец Макс Кантер из Team Sunweb.
Россиянин Александр Власов из Astana Pro Team переместился с 37-го на 36-е место.
Изменения в положении этапа не отразились на генеральной классификации гонки.
Ранее сообщалось, что Беннетт выиграл девятый этап «Вуэльты».