Судьи признали Аккермана победителем девятого этапа «Вуэльты»

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Судьи престижной веломногодневки «Вуэльта» присудили немцу Паскалю Аккерману из Bora-Hansgrohe победу на девятом этапе гонки 2020 года.
Судьи признали Аккермана победителем девятого этапа «Вуэльты»
  • © Panoramic/Keystone Press Agency
  • globallookpress.com

Финишировавший первым ирландец Сэм Беннетт из Deceuninck-Quick-Step был лишён победы и отправлен на последнее место за нарушение правил по ходу этапа.

Таким образом, на первое место поднялся Аккерман, на второе — бельгиец Гербен Тейссен, выступающий за Lotto Soudal, а на третье — немец Макс Кантер из Team Sunweb.

Россиянин Александр Власов из Astana Pro Team переместился с 37-го на 36-е место.

Изменения в положении этапа не отразились на генеральной классификации гонки.

Ранее сообщалось, что Беннетт выиграл девятый этап «Вуэльты».

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