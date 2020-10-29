Судьи признали Аккермана победителем девятого этапа «Вуэльты»

Судьи престижной веломногодневки «Вуэльта» присудили немцу Паскалю Аккерману из Bora-Hansgrohe победу на девятом этапе гонки 2020 года.

Финишировавший первым ирландец Сэм Беннетт из Deceuninck-Quick-Step был лишён победы и отправлен на последнее место за нарушение правил по ходу этапа.

Таким образом, на первое место поднялся Аккерман, на второе — бельгиец Гербен Тейссен, выступающий за Lotto Soudal, а на третье — немец Макс Кантер из Team Sunweb.

Россиянин Александр Власов из Astana Pro Team переместился с 37-го на 36-е место.

Изменения в положении этапа не отразились на генеральной классификации гонки.

Ранее сообщалось, что Беннетт выиграл девятый этап «Вуэльты».