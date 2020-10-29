Беннетт выиграл девятый этап «Вуэльты»
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Беннетт преодолел дистанцию 157,7 км за 3 часа 39 минут 55 секунд.
Вторым финишировал немец Паскаль Аккерман из Bora-Hansgrohe, тройку призёров этапа замкнул бельгиец Гербен Тейссен, выступающий за Lotto Soudal.
Россиянин Александр Власов из Astana Pro Team финишировал 37-м.
Лидером генеральной классификации является колумбиец Ричард Карапас из Ineos. Он опережает идущего вторым словенца Приможа Роглича, выступающего за Jumbo-Visma, на 13 секунд. Тройку лидеров с отставанием в 28 секунд замыкает ирландец Дэниел Мартин из Israel Start-Up Nation.
Власов с отставанием в 6 минут 52 секунды — 15-й.
Ранее сообщалось, что Роглич выиграл восьмой этап «Вуэльты».