Беннетт выиграл девятый этап «Вуэльты»

Ирландец Сэм Беннетт, выступающий за Deceuninck — Quick-Step, одержал победу на девятом этапе престижной веломногодневки «Вуэльта».

Беннетт преодолел дистанцию 157,7 км за 3 часа 39 минут 55 секунд.

Вторым финишировал немец Паскаль Аккерман из Bora-Hansgrohe, тройку призёров этапа замкнул бельгиец Гербен Тейссен, выступающий за Lotto Soudal.

Россиянин Александр Власов из Astana Pro Team финишировал 37-м.

Лидером генеральной классификации является колумбиец Ричард Карапас из Ineos. Он опережает идущего вторым словенца Приможа Роглича, выступающего за Jumbo-Visma, на 13 секунд. Тройку лидеров с отставанием в 28 секунд замыкает ирландец Дэниел Мартин из Israel Start-Up Nation.

Власов с отставанием в 6 минут 52 секунды — 15-й.

Ранее сообщалось, что Роглич выиграл восьмой этап «Вуэльты».