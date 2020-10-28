Роглич выиграл восьмой этап «Вуэльты», Власов — четвёртый

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Словенец Примож Роглич, выступающий за Jumbo-Visma, одержал победу на восьмом этапе престижной веломногодневки «Вуэльта».
Роглич выиграл восьмой этап «Вуэльты», Власов — четвёртый
  • Reuters

Роглич преодолел дистанцию 164 км за 4 часа 7 минут 8 секунд.

Второе место занял колумбиец Ричард Карапас из Ineos. Тройку призёров этапа замкнул ирландец Дэниел Мартин, выступающий за Israel Start-Up Nation.

Россиянин Александр Власов из Astana Pro Team финишировал четвёртым, уступив победителю 25 секунд.

Лидером генеральной классификации является Карапас. Он опережает идущего вторым Роглича на 13 секунд. Тройку лидеров с отставанием в 28 секунд замыкает Мартин.

Власов с отставанием в 6 минут 52 секунды — 15-й.

Ранее сообщалось, что Майкл Вудс стал победителем седьмого этапа «Вуэльты».

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