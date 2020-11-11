Рибалта: Миранчук доказывает, что россияне с лёгкостью могут играть в европейских клубах

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Спортивный директор петербургского футбольного клуба «Зенит» Хавьер Рибалта ответил на вопрос, кто из российских игроков может быть конкурентоспособен в европейских командах.
Рибалта: Миранчук доказывает, что россияне с лёгкостью могут играть в европейских клубах
  • © fc-zenit.ru

«Такие есть. Двое или трое. Черышев, Алексей Миранчук… Они вполне конкурентоспособны. Парочка есть. Но мне кажется, что российские игроки, не знаю почему… Им трудно начинать играть за рубежом. У них есть качества, но, наверное, они не хотят выезжать из зоны комфорта. Все люди разные, все принимают свои решения. Есть те, кто с лёгкостью может играть в европейском клубе. Например, Алексей Миранчук это показывает», — цитирует Рибалту «РБ-Спорт».

Миранчук перешёл в «Аталанту» в начале сентября. С тех пор он провёл два матча за команду, в которых забил два мяча.

Ранее Алексей Миранчук рассказал об адаптации в «Аталанте».

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