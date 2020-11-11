СМИ: «Манчестер Юнайтед» предложил Роналду вернуться в клуб

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Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» предложил нападающему итальянского «Ювентуса» Криштиану Роналду вернуться.
СМИ: «Манчестер Юнайтед» предложил Роналду вернуться в клуб
  • Pixabay

Как сообщает журналист Кристиан Мартин в своём Twitter, «Манчестер Юнайтед» уже связался с Роналду, португалец изучает предложение. «Ювентус» же готов рассмотреть его, если игрок захочет уйти.

Роналду перешёл в «Ювентус» из «Реала» в 2018 году. Всего на его счету 94 матча в составе туринского коллектива, в которых он отметился 71 голом и 19 передачами. Контракт форварда с «Ювентусом» истекает летом 2022 года.

Роналду выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 год.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» предложит ПСЖ обмен Роналду на Неймара.

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