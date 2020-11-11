Источник: «Ювентус» предложит ПСЖ обмен Роналду на Неймара

Туринский «Ювентус» после окончания нынешнего сезона намерен заполучить бразильского форварда ПСЖ Неймара, обменяв его на португальского нападающего Криштиану Роналду.

Об этом сообщает журналист Танкреди Палмьери в своей колонке на Tuttomercatoweb. По информации источника, «Ювентус» будет искать пути избавления от Роналду, поскольку из-за пандемии коронавируса клубу тяжело платить зарплату 35-летнему португальцу.

Итальянский журналист считает, что после окончания сезона туринцы предложат звёздного нападающего в ПСЖ в обмен на бразильского форварда парижан Неймара, контракт которого истекает в 2022 году.

Ранее в ПСЖ не исключили, что клуб может приобрести Роналду.