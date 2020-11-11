Источник: «Ювентус» предложит ПСЖ обмен Роналду на Неймара

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Туринский «Ювентус» после окончания нынешнего сезона намерен заполучить бразильского форварда ПСЖ Неймара, обменяв его на португальского нападающего Криштиану Роналду.
Источник: «Ювентус» предложит ПСЖ обмен Роналду на Неймара
  • Reuters

Об этом сообщает журналист Танкреди Палмьери в своей колонке на Tuttomercatoweb. По информации источника, «Ювентус» будет искать пути избавления от Роналду, поскольку из-за пандемии коронавируса клубу тяжело платить зарплату 35-летнему португальцу.

Итальянский журналист считает, что после окончания сезона туринцы предложат звёздного нападающего в ПСЖ в обмен на бразильского форварда парижан Неймара, контракт которого истекает в 2022 году. 

Ранее в ПСЖ не исключили, что клуб может приобрести Роналду.

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