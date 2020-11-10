В ПСЖ не исключили, что клуб может приобрести Роналду

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Спортивный директор французского футбольного клуба ПСЖ Леонардо допустил, что клуб может приобрести португальского нападающего итальянского «Ювентуса» Криштиану Роналду.
В ПСЖ не исключили, что клуб может приобрести Роналду
  • Reuters

«Сегодня в футболе можно допустить всё что угодно. Может, завтра Криштиану Роналду проснётся с мыслью, что ему хочется поиграть где-то ещё. Кто сможет его приобрести? Претендентов не так много, и ПСЖ входит в их ряд. Всё дело в возможности и конкретном случае», — сказал Леонардо в интервью пресс-службе клуба.

Роналду перешёл в «Ювентус» из «Реала» в 2018 году. Всего на его счету 94 матча в составе туринского коллектива, в которых он отметился 71 голом и 19 передачами.

В текущем сезоне итальянской Серии А Криштиану Роналду провёл четыре матча, в которых забил шесть мячей и отдал одну голевую передачу. Контракт форварда с «Ювентусом» истекает летом 2022 года.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» намерен продать Роналду.

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