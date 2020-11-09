СМИ: «Ювентус» намерен продать Роналду

Короткая ссылка
Туринский «Ювентус» намерен продать португальского нападающего Криштиану Роналду из финансовых соображений.
СМИ: «Ювентус» намерен продать Роналду
  • Reuters

Об этом сообщает Sport.es. По информации источника, клуб не планирует продлевать контракт с 35-летним нападающим и хочет выставить его на продажу следующим летом, за год до истечения срока соглашения. Утверждается, что из-за пандемии коронавируса итальянскому клубу трудно платить зарплату Роналду, которая составляет €31 млн в год. Туринцы попытаются отбить часть из €100 млн, которые они вложили в покупку форварда у мадридского «Реала» в 2018 году.

В текущем сезоне итальянской Серии А Криштиану Роналду провёл четыре матча, в которых забил шесть мячей и отдал одну голевую передачу. Контракт форварда с «Ювентусом» истекает летом 2022 года.

Ранее сообщалось, что Роналду получил травму лодыжки в матче с «Лацио».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить