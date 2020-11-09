СМИ: «Ювентус» намерен продать Роналду

Туринский «Ювентус» намерен продать португальского нападающего Криштиану Роналду из финансовых соображений.

Об этом сообщает Sport.es. По информации источника, клуб не планирует продлевать контракт с 35-летним нападающим и хочет выставить его на продажу следующим летом, за год до истечения срока соглашения. Утверждается, что из-за пандемии коронавируса итальянскому клубу трудно платить зарплату Роналду, которая составляет €31 млн в год. Туринцы попытаются отбить часть из €100 млн, которые они вложили в покупку форварда у мадридского «Реала» в 2018 году.

В текущем сезоне итальянской Серии А Криштиану Роналду провёл четыре матча, в которых забил шесть мячей и отдал одну голевую передачу. Контракт форварда с «Ювентусом» истекает летом 2022 года.

Ранее сообщалось, что Роналду получил травму лодыжки в матче с «Лацио».