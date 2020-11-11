Черчесов ответил на вопрос, кто заменит Дзюбу в ближайших матчах

Короткая ссылка
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов ответил на вопрос, кто заменит нападающего Артёма Дзюбу в ближайших матчах национальной команды.
Черчесов ответил на вопрос, кто заменит Дзюбу в ближайших матчах
  • РИА Новости

«У нас и Заболотный был, и Соболев здесь. Сегодня Чалов влился удачно в команду. У нас ещё сегодня день. Будем еще соперника изучать. Что будет правильно, то и сделаем. Один игрок выбывает — его должны менять. Каждый своё что-то привносит. Надо давать возможность себя проявлять», — приводит слова Черчесова официальный сайте Российского футбольного союза (РФС).

Дзюба не был вызван на ближайшие матчи сборной России по футболу после того, как в интернете было опубликовано видео интимного содержания, на котором, предположительно, заснят сам футболист.

Контрольный матч Молдавия — Россия пройдёт 12 ноября, игра Лиги наций с Турцией состоится 15 ноября, а с Сербией — 18 ноября. Все три встречи пройдут на выезде.

Ранее Черчесов прокомментировал вызов Фёдора Чалова в сборную России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить