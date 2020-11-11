Черчесов ответил на вопрос, кто заменит Дзюбу в ближайших матчах

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов ответил на вопрос, кто заменит нападающего Артёма Дзюбу в ближайших матчах национальной команды.

«У нас и Заболотный был, и Соболев здесь. Сегодня Чалов влился удачно в команду. У нас ещё сегодня день. Будем еще соперника изучать. Что будет правильно, то и сделаем. Один игрок выбывает — его должны менять. Каждый своё что-то привносит. Надо давать возможность себя проявлять», — приводит слова Черчесова официальный сайте Российского футбольного союза (РФС).

Дзюба не был вызван на ближайшие матчи сборной России по футболу после того, как в интернете было опубликовано видео интимного содержания, на котором, предположительно, заснят сам футболист.

Контрольный матч Молдавия — Россия пройдёт 12 ноября, игра Лиги наций с Турцией состоится 15 ноября, а с Сербией — 18 ноября. Все три встречи пройдут на выезде.

Ранее Черчесов прокомментировал вызов Фёдора Чалова в сборную России.