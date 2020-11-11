Тренер «Зенита» дисквалифицирован за поведение в матче с «Краснодаром»

Тренер петербургского «Зенита» Вильям Оливейра наказан дисквалификацией по итогам матча 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром».

Как сообщается на сайте Российского футбольного союза, Оливейра отстранён на два матча (один — условно) за «оскорбительное поведение в отношении официального лица матча».

Кроме того, он оштрафован на 200 тыс. рублей. Ему также установили испытательный срок до конца сезона.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оштрафован на 10 тыс. рублей за выход за пределы технической зоны. Сам клуб оштрафован на 45 тыс. рублей за нарушение зрителями санитарного регламента и на 50 тыс. — за скандирование оскорбительных выражений со стороны фанатов.

Встреча прошла 8 ноября в Санкт-Петербурге и завершилась в пользу «Зенита» со счётом 3:1.

Ранее «Зенит» обратился в ЭСК РФС по спорным эпизодам матча с «Краснодаром».