Шунин рассказал, почему не перешёл в «Локомотив»

Голкипер московского «Динамо» Антон Шунин рассказал, как мог в 20 лет перейти в столичный «Локомотив», и объяснил, почему этого не сделал.

«Я тогда только начал свой путь в профессиональной команде. На тот момент мне предлагали действительно большие деньги. Честно сказать, я никогда не смотрел на деньги, они не были в приоритете. Возможно, поэтому я всю жизнь играю в «Динамо». Не потому, что «Динамо» мне предлагает меньше денег, чем кто-то другой, возможно, просто другие ценности», — сказал Шунин в видео на YouTube-канале «КраСава».

По его словам, он не жалеет, что не стал уходить из родного клуба, так как в каждой команде есть свои проблемы.

«Как было бы, если бы я ушёл в «Локомотив» или любую другую команду — неизвестно. Может, я уже закончил бы с футболом, а может, был бы где-то в Европе. Я не могу об этом говорить и рассуждать, я здесь нахожусь и рад своей карьере, тому, что у меня есть», — добавил Шунин.

Шунин является воспитанником «Динамо». За основную команду он дебютировал в 2006 году. С тех пор он провёл 278 матчей, пропустил 289 мячей и 102 встречи отыграл на ноль.

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