Соболев рассказал о покупке автомобиля у Кокорина

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Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев рассказал о покупке машины у своего одноклубника Александра Кокорина.
Соболев рассказал о покупке автомобиля у Кокорина
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

«Выплатил ли я деньги Кокорину за Porsche? Да. Особо на нём, правда, не езжу — негде. Так, бывает, прокачусь изредка. В основном стоит в паркинге. Зачем она мне? Просто всегда хотел такую. С детства любил Need for Speed, все эти быстрые, крутые тачки. Хотел понять ощущения в такой мощной машине. Была мечта. Исполнилась. Тебя впечатывает в сиденье — как будто в самолёте. Очень круто, что тут говорить», — приводит слова Соболева Sport24.

В этом сезоне Соболев провёл 13 матчей за «Спартак», забил шесть мячей и отдал две результативные передачи.

Ранее Соболев высказался о возможности выступать в европейском чемпионате.

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