Агент Маньяков считает, что к зиме Евсеев вернётся к работе тренером

Короткая ссылка
Известный агент Александр Маньяков считает, что бывший главный тренер ФК «Уфа» Вадим Евсеев вскоре вернётся к работе.
Агент Маньяков считает, что к зиме Евсеев вернётся к работе тренером
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«Пока Вадим Валентинович набирается сил. Он гиперответственный человек, очень близко принимал к сердцу то, что в последнее время происходило в «Уфе». Сейчас он взял творческий отпуск — прийти в себя, переосмыслить и посмотреть на всё с другой стороны. Думаю, что к зиме мы уже услышим о назначении», — цитирует Маньякова «РБ-Спорт».

Евсеев покинул «Уфу» в начале октября из-за неудовлетворительных результатов клуба.

Ранее Евсеев выразил мнение, что Заболотный заслуженно вызван в сборную России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить