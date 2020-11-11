Агент Маньяков считает, что к зиме Евсеев вернётся к работе тренером
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- РИА Новости
«Пока Вадим Валентинович набирается сил. Он гиперответственный человек, очень близко принимал к сердцу то, что в последнее время происходило в «Уфе». Сейчас он взял творческий отпуск — прийти в себя, переосмыслить и посмотреть на всё с другой стороны. Думаю, что к зиме мы уже услышим о назначении», — цитирует Маньякова «РБ-Спорт».
Евсеев покинул «Уфу» в начале октября из-за неудовлетворительных результатов клуба.
Ранее Евсеев выразил мнение, что Заболотный заслуженно вызван в сборную России.