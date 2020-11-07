Евсеев считает, что Заболотный заслуженно вызван в сборную России

Бывший главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поделился впечатлениями от выступлений форварда «Сочи» Антона Заболотного.

«После вчерашнего матча я хочу сказать о Заболотном, тем более его возвращение в сборную активно обсуждается. Сейчас Заболотный в хорошей форме. Показывает уровень, который позволяет команде набирать очки, а ему — забивать мячи. Он активен, играет с первой до последней минуты. Да, может, звёзд с неба не хватает, но, если сравнивать его с другими габаритными нападающими РПЛ, сейчас выглядит интереснее. Соболев травмирован, Комличенко не показывает той игры, которой от него ждут. Остаётся лишь Дзюба. Считаю, Черчесов вызвал Заболотного заслуженно», — написал Евсеев в своём Instagram.

В текущем сезоне 29-летний Заболотный провёл 13 матчей, забил три мяча и отдал одну результативную передачу.

Ранее Заболотный признался, что мечтал о вызове в сборную России.