Экс-тренер «Спартака» Кононов покинул ФК «Рига» по семейным обстоятельствам
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- РИА Новости
«По личным обстоятельствам, не зависящим от меня, мне пришлось уйти с должности главного тренера. Сейчас я должен уделить время своей семье. Было бы несправедливо по отношению к нашему клубу, персоналу, футболистам и болельщикам, если бы я не мог стопроцентно сконцентрироваться на команде», — цитирует пресс-служба «Риги» слова Кононова.
54-летний специалист возглавил «Ригу» в феврале 2020 года. Команда идёт на первом месте чемпионата Латвии с 69 очками после 25 матчей.
Ранее Кононов заявил, что не ведёт переговоры с «Уфой».