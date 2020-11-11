Экс-тренер «Спартака» Кононов покинул ФК «Рига» по семейным обстоятельствам

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Кононов покинул ФК «Рига» по семейным обстоятельствам и вернулся в Москву.

«По личным обстоятельствам, не зависящим от меня, мне пришлось уйти с должности главного тренера. Сейчас я должен уделить время своей семье. Было бы несправедливо по отношению к нашему клубу, персоналу, футболистам и болельщикам, если бы я не мог стопроцентно сконцентрироваться на команде», — цитирует пресс-служба «Риги» слова Кононова.

54-летний специалист возглавил «Ригу» в феврале 2020 года. Команда идёт на первом месте чемпионата Латвии с 69 очками после 25 матчей.

Ранее Кононов заявил, что не ведёт переговоры с «Уфой».