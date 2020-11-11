Нурмагомедов призвал не нарушать правила ПДД

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов напомнил подписчикам, что не стоит нарушать правила дорожного движения, поскольку это приводит к дорожно-транспортным происшествиям.
Нурмагомедов призвал не нарушать правила ПДД
  • © РИА Новости / Алексей Никольский

«Не нарушайте правила дорожного движения, очень много аварий у нас на дорогах в Дагестане. Прежде чем превышать скорость и нарушать, подумайте о своих близких. Людях, которые ждут вас дома», — написал Нурмагомедов в Instagram, прикрепив текст к фото в машине.

Российский боец объявил о завершении профессиональной карьеры 24 октября после победы над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254.

Ранее Минаков заявил, что если Нурмагомедов принял решение вернуться, то это будет подарком для болельщиков.

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