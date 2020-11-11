Квят оценил свои шансы на сохранение места в Alpha Tauri

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Российский пилот Alpha Tauri Даниил Квят считает, что его шансы остаться в команде на следующий год невелики.
Квят оценил свои шансы на сохранение места в Alpha Tauri
  • Reuters

«У меня нет иллюзий, дела обстоят непросто. На самом деле, шансы остаться в Alpha Tauri невелики. Очевидно, у Red Bull есть своя программа для молодых гонщиков, которая должна работать, её нужно продвигать. Так было всегда. Я не вижу причин, по которым это должно измениться. Но мне предоставляется возможность, есть ещё гонки впереди. На последнем этапе мне удалась потрясающая гонка. С такими результатами у вас всегда будет что-то положительное. Важно продолжать бороться до последнего. Об этом всегда будут помнить, подобное пойдёт вам в плюс. Никогда не знаешь, что может случиться внутри Red Bull. Единственное, на чём я сосредоточен, — собственные выступления. Остальное мне не поможет. Знаю, есть большая вероятность, что меня не будет в команде в следующем году. В Имоле я не думал об этом, и мне удалось показать результат», — цитирует Квята Autosport.

В нынешнем сезоне россиянин набрал 26 очков и занимает 13-е место в общем зачёте.

Ранее Квят объяснил, почему на Гран-при Турции ему предстоит начинать с нуля.

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