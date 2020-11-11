Исмаилов о ситуации во Франции: мы с Хабибом против убийства и насилия

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Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов, выступающий в ACA, объяснил своё отношение к убийству учителя коллежа Конфлан-Сент-Онорин во Франции.
Исмаилов о ситуации во Франции: мы с Хабибом против убийства и насилия
  • Reuters

«Хочу сразу сказать: мы против убийств и насилия. И я, и Хабиб, и другие. Мы не поддерживаем то, что именно он сделал. Просто получилось так, что в наших заявлениях акцент был сделан на карикатурах, а не на действиях этого мужчины. Естественно, когда нам говорят, что будут вывешивать подобные изображения на зданиях, мы реагируем именно на это», — заявил Исмаилов в интервью RT.

Ранее имам коммуны Дранси под Парижем Хассен Шальгуми, осудивший убийство учителя коллежа Конфлан-Сент-Онорин, попросил президента Франции Эммануэля Макрона усилить свою охрану из-за многочисленных угроз в социальных сетях.

Ранее Нурмагомедов призвал не нарушать правила ПДД.

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