Исмаилов: пусть идут подальше со своим USADA, хочу быть здоровым человеком

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Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов, выступающий в ACA, заявил, что каждому спортсмену необходимо подпитывать свой организм.
Исмаилов: пусть идут подальше со своим USADA, хочу быть здоровым человеком
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«Не считаю допингом тот же гормон роста, нордитропин. Он продаётся в аптеке. Люди по пять раз рвут себе связки — что им делать? Я хочу быть здоровым человеком, поэтому пусть идут подальше со своим USADA и всем, что к нему прилагается. Да, я спортсмен, но я выполняю сумасшедшую работу и хочу подпитывать свой организм. Не получится так, что сначала ты пашешь, а потом чаем пытаешься всё компенсировать. Если надо, я и милдронат попью, и другие таблетки», — заявил Исмаилов в интервью RT.

Ранее он предположил, кто из бойцов может повлиять на решение Хабиба Нурмагомедова возобновить карьеру в ММА.

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