Исмаилов: пусть идут подальше со своим USADA, хочу быть здоровым человеком

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов, выступающий в ACA, заявил, что каждому спортсмену необходимо подпитывать свой организм.

«Не считаю допингом тот же гормон роста, нордитропин. Он продаётся в аптеке. Люди по пять раз рвут себе связки — что им делать? Я хочу быть здоровым человеком, поэтому пусть идут подальше со своим USADA и всем, что к нему прилагается. Да, я спортсмен, но я выполняю сумасшедшую работу и хочу подпитывать свой организм. Не получится так, что сначала ты пашешь, а потом чаем пытаешься всё компенсировать. Если надо, я и милдронат попью, и другие таблетки», — заявил Исмаилов в интервью RT.

Ранее он предположил, кто из бойцов может повлиять на решение Хабиба Нурмагомедова возобновить карьеру в ММА.