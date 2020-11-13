Боец ACA Исмаилов рассказал, хочется ли ему продолжить актёрскую карьеру

Боец ACA Магомед Исмаилов, в 2020 году снявшийся в новом сезоне сериала «Реальные пацаны», рассказал, интересно ли ему было бы продолжить актёрскую карьеру.

«Для меня это ещё одна дорожка, возможность реализовать себя. Почему нет? Если эта роль несёт какой-то спортивный, положительный посыл, то я за. Например, мне очень сильно запомнились Джеки Чан и Брюс Ли. У них не было ничего лишнего — обнимашек, целовашек. Ты смотрел это с чисто спортивным интересом. В этот момент тебе в голову не запихивали ничего грязного. Тот же Чан дрался, смешил. Это, вроде бы и жестокость, но она показана с юмором», — сказал Исмаилов в интервью RT.

Ранее боец признался, что не считает допингом гормон роста, нордитропин, так как он свободно продаётся в аптеке.