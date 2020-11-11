Ловчев: взломайте мой телефон — таких видео, как у Дзюбы, не найдёте

Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев поделился мнением относительно публикации интимного видео с участием форварда «Зенита» и национальной команды России Артёма Дзюбы.

«В то, что слив видео — это подковёрные внутрифутбольные игры, я не верю. Обычное хулиганство. К Дзюбе, конечно, особое отношение у некоторых спартаковских болельщиков. Есть там идиоты. Но не думаю, что они на такое способны. Однако я четыре раза женат, но взломайте мой телефон — там вы таких видео не найдёте! В наше время люди были воспитаны иначе», — цитирует Ловчева «Собеседник».

Ранее депутат Журова высказалась о скандальной ситуации вокруг Дзюбы.