Ловчев: взломайте мой телефон — таких видео, как у Дзюбы, не найдёте

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Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев поделился мнением относительно публикации интимного видео с участием форварда «Зенита» и национальной команды России Артёма Дзюбы.
Ловчев: взломайте мой телефон — таких видео, как у Дзюбы, не найдёте
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

«В то, что слив видео — это подковёрные внутрифутбольные игры, я не верю. Обычное хулиганство. К Дзюбе, конечно, особое отношение у некоторых спартаковских болельщиков. Есть там идиоты. Но не думаю, что они на такое способны. Однако я четыре раза женат, но взломайте мой телефон — там вы таких видео не найдёте! В наше время люди были воспитаны иначе», — цитирует Ловчева «Собеседник».

Ранее депутат Журова высказалась о скандальной ситуации вокруг Дзюбы.

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