Депутат Журова высказалась о скандальной ситуации вокруг Дзюбы

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о скандальной ситуации вокруг нападающего сборной России по футболу Артёма Дзюбы.

«Считаю, что те люди, которые вскрывают телефоны и шантажируют, должны быть реально наказаны. Иначе у нас так и будут беспардонно вскрывать телефоны известных людей, шантажировать и использовать информацию каким-то образом. У многих людей потом бывают уничтожены жизни, для них это трагедия», — цитирует Журову Sport24.

По её мнению, чтобы найти того, кто опубликовал видео, необходимо провести масштабное расследование. Она также отметила, что множество её знакомых попадали в ситуацию, когда взломщики пытались их шантажировать и требовали деньги за публикации.

«Кто-то отказывался, кто-то платил… Если это вскрытый телефон, то здесь, безусловно, нужна защита, в том числе и законодательная», — добавила Журова.

Дзюба не был вызван на ближайшие матчи сборной России по футболу, после того как в интернете было опубликовано видео интимного содержания, на котором, предположительно, заснят сам футболист.

Ранее Евгений Малкин поддержал Дзюбу после скандала.